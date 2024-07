Commedia a la Carte em novembro no Teatro Micaelense

César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda, acompanhados pela banda pelos músicos Guilherme Marinho, Jaume Pradas e Nuno Oliveira, estão de regresso aos palcos.

"Não há música sem silêncio, como não há comédia sem tragédia. Este ano, asseguram que será uma desgraça. Será o princípio do fim. Tragédia a La Carte", refere nota de imprensa.

O espetáculo conta com o patrocínio do Solar do Conde.



Os bilhetes têm um preço de 18,50 euros e já estão à venda na bilheteira do Teatro Micaelense e em bol.pt.