Comitivas passam a 12 elementos em 2020/21

A medida tomada pelo Governo Regional dos Açores irá contemplar as equipas masculinas de basquetebol do Terceira Basket, do Angra Basket e do União Sportiva, que competirão na I divisão (correspondente à III divisão) e as femininas do Fayal Sport (II divisão) e do Boa Viagem (I). As cinco equipas podem agora incluir 12 elementos, quando até à época passada eram 11. A formação feminina do União Sportiva, que integra o escalão superior (Liga), mantém 15 pessoas por caravana.