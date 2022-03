Comité Olímpico abraça plano de ação da UE para igualdade de género no desporto

Intitulado “Para Mais Igualdade de Género no Desporto”, o relatório compila recomendações e propostas para um plano de ação, endereçado à Comissão Europeia e aos governos dos Estados-membros, bem como organizações desportivas e outras entidades da sociedade civil que atuem no campo do desporto.

O documento está estruturado em torno de seis áreas temáticas, com destaque para a violência de género, o aumento da participação, em busca da paridade, mas também a cobertura mediática e os aspetos socioeconómicos.

“O COI está agradado ao constatar que muitos dos exemplos são iniciativas já levadas a cabo por membros do movimento olímpico, que têm estado na dianteira do esforço pela igualdade de género no desporto”.

Assim, “todos os membros deste movimento são convidados a utilizar o relatório como um guia prático para atingir este desígnio”.

O grupo de alto nível, presidido pela neerlandesa Emine Bozkurt, entregou os resultados do trabalho que têm realizado desde a criação, em dezembro de 2020, à Comissária Mariya Gabriel.

Este conjunto inclui 15 membros, entre eles antigos atletas, políticos e membros de federações internacionais, além de académicos.

Além da igualdade de género, o relatório destaca também a necessidade de uma abordagem interseccional, que possa responder a questões como a da discriminação com base também na etnia, na orientação sexual e na classe social dos praticantes.