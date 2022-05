“Comigo na liderança do PSD, as Autonomias serão fortemente reforçadas”

Jorge Moreira da Silva, candidato à liderança nacional do PSD diz que se vencer, será um porta-voz dos interesses da Região. Defende que o capital natural dos Açores seja tido em conta no seu modelo de financiamento e que os presidentes dos governos regionais participem de reuniões do Conselho de Ministros, para contrariar o centralismo