“Comercial” convoca pilotos para uma reunião

O Grupo Desportivo Comercial (GDC) vai promover amanhã, terça-feira, na sua sede social, na Lagoa, uma reunião com todos os pilotos da ilha de São Miguel, no sentido de preparar a época desportiva de 2020.



O encontro, que é aberto a “pilotos e navegadores, independentemente da sua condição de associados do GDC”, vai ter início pelas 21h00 e vai contar com a presença dos elementos da direção de prova que é chefiada por António Medeiros.



A convocatória para esta reunião surgiu na noite de sábado na página oficial do ‘Comercial’ na rede social Facebook, sublinhando que “num encontro que assume importância fundamental para a época desportiva motorizada de 2020, nomeadamente para os praticantes da modalidade que pretendam participar, ainda que em apenas algumas provas, no Campeonato de Ralis dos Açores, pretende-se nesta reunião discutir e reunir sugestões para a estrutura, calendário e regulamento dessa competição para o próximo ano”.

Recorde-se que este será o segundo encontro que o GDC vai promover com os pilotos micaelenses, depois de no passado dia 28 de outubro ter acontecido uma reunião do género.



O ‘Comercial’ vai organizar, de 26 a 28 de março de 2020, a prova de abertura do Campeonato da Europa de Ralis e do Campeonato dos Açores, o Azores Rallye, tendo ainda que organizar uma segunda prova pontuável para o Regional.



O GDC tem ainda, em cima da mesa, a possibilidade de vir a organizar mais dois ralis na ilha de São Miguel em 2020.