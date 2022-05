Coliseu Micaelense com programação de destaque em maio

A peça “A Ratoeira”, de Agatha Christie, vai subir ao palco do Coliseu Micaelense a 6 de maio, às 21 horas.

A encenação está a cargo de Paulo Sousa Costa, sendo que o elenco é composto por Virgílio Castelo, Beatriz Barbosa, Elsa Galvão e Henrique de Carvalho.

Em cena há 67 anos e com vários recordes, “A Ratoeira”, uma produção da Yellow Star Company, está registada no Guinness Book of Records como a peça em cena há mais tempo.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e custam entre 12 e 17 euros.

Já a 20 de maio, às 21h30, o Coliseu Micaelense recebe o concerto de António Zambujo, cujos bilhetes custam entre 10 e 12 euros.

António Zambujo é um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas, e um dos seus mais notáveis embaixadores no mundo.

No nono álbum, oitavo de originais, “António Zambujo Voz e Violão”, o músico inspira-se no nome de um dos discos da sua (e da nossa) vida, “João Voz e Violão”, álbum de João Gilberto editado em 1999.

Ao incorporar influências do cancioneiro brasileiro, em particular a Bossa Nova, Zambujo derrubou fronteiras, reais e imaginárias, aproximando os dois lados do Atlântico. Com isso, a sua música, primeiro forjada na tradição do Cante Alentejano e do Fado, criou uma personalidade única e inspirou um novo ciclo na música portuguesa.

Já “Vavós Carmélia e Tonim – A vida é para se Viver”, levada a cabo pelo Grupo Teatro AJURPE, com texto e encenação de Rui Faria, sobe ao palco daquela casa de espectáculos a 23 de maio, às 21h30, sendo que os bilhetes custam 5 euros.

A peça do Grupo Ajurpe - Associação Juvenil Rabo de Peixe conta com 18 atores desta associação, abordando a situação de um casal de idade avançada que nunca realmente gozou a vida, poupando ao máximo para deixar o seu dinheiro amealhado à única filha.