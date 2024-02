Coligação vence na ilha Terceira

Concluída a contagem de votos na ilha Terceira, a Coligação PSD/CDS-PP/PPM tem 43,57% dos votos, o PS tem 37,10% e o Chega tem 8,1%.



Nesta ilha a abstenção foi de 47,64 por cento.

Os deputados eleitos são: pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, António Ventura, Artur Lima, Mónica Seidi, Paulo Gomes e Rui Espínola; e pelo PS, Andreia Cardoso, José Toste, Berto Messias e Marília Vargas. E o Chega, Francisco Lima.



Nas legislativas regionais de 2020, a ilha Terceira elegeu cinco deputados pelo PS, quatro pelo PSD e um pelo CDS-PP. A abstenção foi de 53,03%.



Onze candidaturas concorreram às legislativas regionais, com 57 lugares em disputa no hemiciclo: PSD/CDS-PP/PPM, ADN, CDU (PCP/PEV), PAN, Alternativa 21 (MPT/Aliança), IL, Chega, BE, PS, JPP e Livre.