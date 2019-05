Coligação conservadora vence eleições com vantagem confortável

As mais lidas

O partido liberal LMS (ALDE), do primeiro-ministro Marjan Sarec, alcançou 15,6% (dois lugares), e os sociais-democratas, parceiros no Governo, obtêm perto de 19% e também a eleição de dois eurodeputados.

Os conservadores que integram o Partido Popular Europeu (PPE), garantem três dos oito lugares que cabem à Eslovénia no Parlamento europeu.

A coligação conservadora SDS-SLS, na oposição, venceu destacada as eleições europeias na Eslovénia com 26,5%, segundo os dados oficiais ainda incompletos da Comissão eleitoral estatal.

