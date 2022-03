Coldwell Banker chega aos Açores e abre 10.ª agência em Portugal

Localizada em Ponta Delgada, a nova agência Coldwell Banker Houselife resulta de uma parceria com a House Life, imobiliária presente no mercado açoriano desde 2002. A abertura está prevista até ao final do primeiro trimestre de 2022.





Segundo comunicado, depois de, no último trimestre deste ano, ter registado um crescimento significativo com a abertura de novas agências em Braga e Estoril, a Codwell Banker Portugal “volta a reforçar o seu posicionamento e expande-se para o Arquipélago dos Açores, abrindo uma nova agência na ilha de São Migue”l.





A aliança firmada com a House Life “permite agregar o conhecimento deste player, que atua há quase vinte anos no mercado imobiliário açoriano, com a experiência de uma rede centenária como a Coldwell Banker”.





Frederico Abecassis, CEO da Coldwell Banker Portugal, afirma que “a chegada aos Açores é um marco muito importante para nós, uma vez que os Estados Unidos da América têm uma grande relação cultural e política com este arquipélago”, disse citado na mesma nota.





“As novas ligações entre Ponta Delgada e Nova Iorque, com início em 2022, anunciadas recentemente pela United Airlines e a Azores Airlines, não podiam ser mais oportunas”, isto porque, para Frederico Abecassis “as ligações diárias da United Airlines, uma das maiores e mais reconhecidas companhias aéreas norte-americanas, e o recente anúncio dos voos regulares da Azores Airlines, também para o próximo ano, são excelentes indicadores, uma vez que potenciará o aumento do investimento norte-americano nesta região, através da compra ou arrendamento de empreendimentos.”





“A Houselife conta com 20 anos de experiência no mercado imobiliário, um mercado que nos Açores está em pleno crescimento, tendo verificado, nos últimos anos, um incremento no investimento por parte de clientes cada vez mais exigentes e informados, e, que pela natureza ímpar da nossa região, mostra um grande potencial para continuar a crescer.”, afirma José Wallis de Carvalho, Broker e responsável da Coldwell Banker Houselife.





Por seu turno, Luis Manuel Mota da Costa, também responsável e Broker da Coldwell Banker Houselife refere que, a par do “crescimento verificado na região, a parceria entre a Houselife e a Coldwell Banker pretende aliar a nossa experiência ao prestígio da mais antiga rede imobiliária do mundo, e uma marca de destaque a nível mundial, que prima pela qualidade dos seus serviços e pelo profissionalismo dos seus agentes”.





A House Life, que passa agora a denominar-se de Coldwell Banker House Life, “reflete o espírito de dedicação e de competência de ambas as insígnias e tem como foco a aposta no desenvolvimento da nossa equipa, aumentando a sua capacidade e abrangência geográfica, de modo a prestar aos nossos clientes um serviço cada vez mais profissional e prestigiante, quer a nível nacional, quer internacional”, conclui Mota da Costa.





A Codwell Banker Portugal conta agora com um total de 10 agências no país, distribuídas por Lisboa (três), Setúbal (uma), Coimbra (uma), Cascais (duas), Sintra (uma), Braga (uma) e Açores (uma).