CNL organizou Regata de Natal de Windsurf e Taça de Canoagem

Decorreu no passado fim de semana, a Regata de Natal de Windsurf, organizada pelo Clube Náutico de Lagoa, que contou com a participação de 9 atletas, numa iniciativa que teve o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.

A prova que contou para a 2ª etapa do Campeonato de São Miguel, teve como vencedor, Mário Leandro Medeiros, do Clube Naval de Ponta Delgada, seguido de Filipe Gouveia em segundo e de Marco Pacheco, em terceiro lugar, ambos clube da Lagoa.





Por seu turno, diz nota de imprensa, a Taça Lagoa de Canoagem, igualmente organizada pelo Clube Náutico de Lagoa, contou com cerca de 20 participantes, sendo que, na categoria de juniores, venceu Rodrigo Furtado, do Clube Naval de Vila Franca do Campo.





Nos veteranos, Pedro Monteiro, do Clube Naval de Ponta Delgada alcançou o primeiro lugar, na sua categoria, seguido pelos lagoenses Rui Dias e Juan Pacheco, atletas do Clube Náutico de Lagoa.





Igualmente, João Resende, do Clube Naval de Rabo de Peixe, venceu na categoria de seniores, sendo que, David Mendes, do Clube Naval de Ponta Delgada e Ruben Santos, do Clube Naval de Vila Franca do Campo, terminaram no segundo e terceiro lugar, respetivamente.