Clube Motard Santa Maria assinala 18 anos de vida

O festejo da maioridade do CMSM foi assinalado, no passado fim de semana, com “uma cerimónia muito singela, e sem os normais ajuntamentos de associados”, refere uma nota do clube mariense que ao longo destes anos tem promovido o mototurismo na ilha mais oriental do arquipélago açoriano.



A participação dos seus associados em eventos de mototurismo a nível local, regional, nacional e até mesmo internacional tem sido uma das missões do CMSM, sendo que o envolvimento com a comunidade onde está inserido, na promoção da sua cultura e no desenvolvimento de ações de solidariedade social, também marcaram a matriz de intervenção do clube ao longo destes 18 anos de existência.