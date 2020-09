Depois de ter vencido o AVC Famalicão na primeira jornada, o Porto Vólei somou novo triunfo, desta feita sobre o Clube K, por 3-2 (18-25, 25-9, 25-17, 20-25, 15-9). Tal como na véspera, a equipa de João Carronha entrou bem, vencendo o primeiro parcial, mas ficou sobre pressão com duas exibições menos bem conseguidas no segundo e terceiro set. Apesar de ter levado a discussão do encontro para o quinto e decisivo parcial, o PortoVólei voltou a ser mais forte.

Assim, após os três encontros da fase de grupos, o Porto Vólei somou dois triunfos, o AVC Famalicão um e o Clube K nenhum.

Devido à pandemia de covid-19, que impediu o final do campeonato, a Supertaça tem esta temporada um modelo diferente, com três equipas a defrontarem-se entre si em Matosinhos para definir o adversário da AJM/FC Porto, que venceu a Taça de Portugal. Assim, em 18 de setembro, igualmente em Matosinhos, a AJM/FC Porto vai defrontar o Porto Vólei.