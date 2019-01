Clube de Patinagem de Santa Cruz iniciou 2019 com o seu 'Dia do Patinador'

O Clube de Patinagem de Santa Cruz iniciou o ano de 2019 com o seu 'Dia do Patinador', um evento que contou com a presença de 40 patinadores.

O pavilhão da Escola Secundária de Lagoa foi o palco escolhido para realizar esta gala, ontem, onde os jovens atletas demonstraram, perante uma plateia bem composta, tudo o que aprenderam até à data no clube, refere nota da autarquia. Todos receberam uma medalha alusiva ao dia, das mãos dos próprios pais, tendo um significado especial.





Neste evento, participaram os mais novos patinadores do clube de Santa Cruz, que tiveram a oportunidade de realizar o seu programa, demonstrando o que já conseguem fazer sobre rodas.





Acrescenta a nota que o Clube de Patinagem de Santa Cruz aproveitou o momento para anunciar que no dia 21 de setembro de 2019, irá comemorar as suas bodas de prata.





De acordo com o técnico responsável, Geraldo Andrade, “foram 25 anos a formar atletas, 25 anos a fazer história”, disse citado na mesma nota. O aniversário será comemorado com uma gala que se irá realizar no pavilhão da Escola Secundária de Lagoa, com muitas surpresas.