Clélio Meneses defende atualização dos critérios de apoio à prática desportiva

Segundo Clélio Meneses, é necessário “atualizar o quadro legal vigente relativamente a critérios de apoios públicos à prática desportiva, de forma mais justa e mais consentânea com a realidade e com as necessidades e potencialidades desportivas dos açorianos e da sua afirmação no exterior”, disse citado em nota.

O secretário regional falava à margem de uma audiência com representantes dos clubes açorianos com participação em provas nacionais, em que participou também o diretor regional da Saúde, encontro que serviu para debater problemas imediatos relativos à atividade desportiva em tempo de pandemia.

Clélio Meneses afirmou, compreender “as preocupações dos clubes”, garantindo que tomará “as diligências adequadas e possíveis para atenuar e ultrapassar” essas questões.

O governante com a pasta do Desporto reiterou ainda o propósito do Governo dos Açores no sentido da “participação integrada e complementar de todos os agentes desportivos na construção das decisões e na implementação das mesmas".