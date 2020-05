Circular normativa para viagens aéreas e marítimas interilhas está a ser revista

De acordo com Tiago Lopes, responsável pela Autoridade de Saúde Regional, que falava, esta terça-feira, em conferência de Imprensa, “a circular normativa que se encontra em vigor está a ser revista e discutida com os diversos responsáveis. Em breve iremos transmitir as orientações, recomendações e os procedimentos a ter, para garantir as condições de segurança para quem viaje quer por via marítima quer



Na próxima sexta-feira vão ser retomadas as ligações aéreas interilhas e a operação regular de transportes marítimos.

Recorde-se que na segunda-feira, Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional, anunciou que os Açores vão retomar “de forma gradual, as ligações aéreas interilhas e a operação regular de transportes marítimos, na próxima sexta-feira"

Na ocasião, Vasco Cordeiro adiantou que o Governo Regional vai avaliar a retoma das ligações aéreas operadas pela SATA para Portugal Continental em junho.