Circuitos das linhas mini-bus alterados nos dias do Corso de Carnaval e da Batalha das Limas

Desta forma e de acordo com nota de imprensa, a Câmara Municipal de Ponta Delgada alerta todos os utilizadores das linhas mini-bus para o facto de, devido à realização do Corso Carnavalesco de Ponta Delgada, as linhas da rede ficarão interrompidas a 1 de março, das 09 horas até ao final do desfile, o que deverá acontecer às 12h30.

Já no dia 5 de março, e tendo em conta a realização da tradicional Batalha das Limas, as linhas mini-bus serão interrompidas a partir das 14 horas.