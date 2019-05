Cíntia Martins cessa funções como diretora regional do Turismo

A diretora regional de turismo, Cíntia Martins, e o assessor do gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas e ex-presidente da Sociedade de Promoção e Reabilitação e Infraestruturas (SPRHI), Joaquim Pires, que estão entre os cinco funcionários da ex-empresa pública que foram constituídos arguido, por suspeitas de participação económica em negócio, peculato e abuso de poder, foram demitidos esta sexta-feira das suas funções.









