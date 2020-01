Cinematografia de excelência encerra noites de cinema Montanha

O filme de de encerramento, programado pelo diretor artístico da MiratecArts, entidade organizadora do festival , é uma obra de "arte prima em termos cinematográficos", diz Terry Costa, em comunicado, acrescentando que " 'When Men and Eagles Live Together', dos realizadores Inês von Bonhorst e Yuri Pirondi, foi rodado nas montanhas Altai em Mongólia e apresenta uma tradição que está rapidamente a desaparecer. O filme é um retrato íntimo e observacional de uma família cazaque semi-nômade, uma das últimas gerações de caçadores com águias".



A sexta edição do Montanha Pico Festival apresentou trabalhos cinematográficos desde a longa metragem "3 Rostos", do iraniano Jafar Panahi aos portugueses Hugo Magro com "Terra Besta" e Paulo Carneiro com "Bostofrio", que estiveram presentes no festival para apresentar os seus filmes e conversar com o público.



O programa do festival continua até 31 de janeiro, encerrando com o concerto e apresentação do novo CD "A Montanha", do acordeonista Nuno Carpinteiro, enquanto que as exposições de pintura de Sofia Sant´Ana e Manoel Costa, assim como, a mostra de fotografia ficam patentes até à primavera e visitáveis na galeria da Atlântico Teahouse e nos Bombeiros da Madalena.