Cinema português em foco na Galeria Nacional dos Estados Unidos da América

A série de exposições “From Vault to Screen” procura dar a conhecer filmes de arquivo de todo o mundo e está focada, de 23 de fevereiro até 09 de março, em filmes portugueses.

O último filme é “Tabu”, de 2012, por Miguel Gomes, que é exibido a 09 de março. Este filme é uma prova de como “Gomes mistura elementos novos com forma tradicional, criando uma estrutura que é parte mito, parte melodrama e parte ensaio poético”, descreve a Galeria Nacional.

No mesmo dia pode assistir-se a “Ossos”, de 1997, de Pedro Costa, que retrata vidas num bairro de Lisboa dominado pelos retornados das antigas colónias portuguesas.

Sábado, 02 de março, é apresentado “Belarmino”, de Fernando Lopes, 1964, visto pela organização como um dos grandes marcos do Cinema Novo Português, que contou com boa aceitação por parte da imprensa europeia e ganhou o Prémio da Casa da Imprensa em Portugal.

Domingo segue com a exibição de “A Revolução de Maio”, de 1937, de António Lopes Ribeiro, um dos mais importantes filmes de propaganda produzidos durante o Estado Novo de Salazar.

“Os Verdes Anos”, de Paulo Rocha e datado de 1963, foi outro filme hoje exibido, com a história de um jovem de província que se mudou para Lisboa.

Ambos os filmes tiveram a cidade do Porto como palco principal.

“Douro, Faina Fluvial”, de 1931, é descrito pela Galeria Nacional de Arte como um “tesouro nacional”, sendo o primeiro filme de Manoel de Oliveira. Seguiu-se “Aniki Bóbó”, primeiro longa-metragem de Oliveira, de 1942, conhecido como “um marco do cinema mundial”.

As primeiras películas, hoje exibidas, foram os primeiros trabalhos do cineasta Manoel de Oliveira.

Com seis exibições até 09 de março, os filmes portugueses inserem-se na série “From Vault to Screen”, em Washington, e demonstram vários períodos da cinematografia portuguesa, pretendendo ser, segundo a Galeria Nacional de Arte, “uma cativante variedade de estilos cinematográficos e eras, em novas recriações e em impressões originais”.

A Galeria Nacional de Arte dos Estados Unidos da América deu início a uma série de exibições de seis filmes portugueses datados de 1937 até 2012, num trabalho de colaboração com a Cinemateca Portuguesa.

