Cine Lagoense recebe concerto alusivo ao Dia da Liberdade

O Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz, à semelhança dos anos anteriores, tem vindo a apostar na interação de outros grupos musicais do concelho e, até mesmo, das instituições locais.



De acordo com Fernando Jorge Moniz, vereador da Câmara Municipal de Lagoa e presidente da direção do grupo musical, “o propósito deste concerto é, efetivamente, lembrar o 25 de Abril, mas também promover a identidade cultural da Lagoa, promovendo os grupos locais do concelho e a sua interação, por altura da comemoração do Feriado Municipal que enaltece e relembra a história de desenvolvimento da Lagoa e com ela a sua identidade cultural”, disse citado em nota.