"Cinco arguidos na investigação judicial à ATA" é a manchete do Açoriano Oriental

As buscas da Polícia Judiciária no âmbito da operação 'Nomos', que investiga o eventual desvio de fundos comunitários na Associação de Turismo dos Açores (ATA) e na qual já foram constituídos cinco arguidos, entre eles o presidente da ATA, Francisco Coelho, está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019.