Cila Simas é a presidente do conselho de administração do Coliseu Micaelense

“Inauguramos uma nova época no Coliseu com uma nova administração que mereceu a confiança do acionista - Câmara Municipal de Ponta Delgada - na assembleia geral que foi realizada, e que está a trabalhar para que a situação financeira do Coliseu seja melhor, aliada ao retomar de toda a atividade que o Coliseu Micaelense tradicionalmente apresenta e outras que pode vir a explorar na área de conferências e congressos”, afirmou ontem o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral.

Recorde-se que Cila Simas foi vogal do conselho de administração do Teatro Micaelense, entre fevereiro e outubro deste ano e que antes deste cargo era diretora do Departamento de Marketing, Comunicação e Imagem da No Revista.



Pedro Nascimento Cabral destacou ainda o trabalho que foi desenvolvido pelo anterior presidente do conselho de administração do Coliseu Micaelense.

“Tínhamos uma administração que cumpriu o seu mandato e inclusivamente saudamos todo o trabalho que foi feito pela anterior administração, liderada pelo Eng.º José Medeiros, que fez um trabalho muito profícuo na redução da dívida e na dinamização do espaço”, destacou.