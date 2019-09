Cientistas tentam salvar rinoceronte-branco do norte da extinção com embriões 'in vitro'

Um consórcio internacional de cientistas e conservadores da natureza anunciou que criou com sucesso dois embriões de rinoceronte-branco do norte, uma esperança para a preservação desta subespécie africana quase em extinção.

Os embriões foram criados 'in vitro' a partir de 10 ovócitos (células germinativas) extraídos de duas fêmeas, os únicos exemplares de rinoceronte-branco do norte que existem no mundo, e de esperma retirado previamente (e depois congelado) dos últimos dois machos, um deles morreu em 2018.