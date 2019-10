As mais lidas

O Desporto destaca, por sua vez, a aprovação das contas do Santa Clara.

Nesta edição, destaque ainda para os 39 projetos vencedores do Orçamento Participativo da Região e para o caso "Farfalha" que está de novo em tribunal por crimes sexuais.

Movimento cívico apresentou ontem uma proposta de alteração ao sistema eleitoral que inclui uma redução do número de deputados e a sua eleição por 19 círculos eleitorais correspondentes aos municípios açorianos

