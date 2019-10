Chuva intensa provoca alguns estragos na Graciosa e São Miguel

Dessas 12 ocorrências, 8 tiveram lugar na ilha Graciosa, tratando-se de inundações em estabelecimentos comerciais e habitações, 3 na Praia e 4 em Santa Cruz, e 1 pequena derrocada. Foram registados ainda alguns movimentos de terra.



As restantes 4 ocorrências aconteceram na ilha de São Miguel. Foram registados dois deslizamentos de terra, no concelho de Ponta Delgada, e duas inundações, uma numa habitação no concelho da Ribeira Grande e outra no concelho de Vila Franca do Campo.



A maior parte das ocorrências registadas até ao momento foi prontamente resolvida pelos Bombeiros, em colaboração com a Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações (DROPC), os Serviços Municipais de Proteção Civil e a Polícia de Segurança Pública (PSP), sob a coordenação do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.