Chuva forte provocou inundações na freguesia dos Arrifes

De acordo com nota, as ruas do Outeiro e dos Afonsos ficaram completamente inundadas. O mesmo aconteceu no Largo da Saúde.



Devido à pressão da água, o piso acabou por ceder em várias ruas.



Por via disso, e sobretudo tendo em conta a segurança de pessoas e bens, a Proteção Civil Municipal procedeu ao encerramento de várias ruas à circulação automóvel.





Assim, o trânsito está encerrado na Rua das Arribanas, mais precisamente no troço compreendido entre a UNILEITE e a Rua do Outeiro.





A Rua dos Afonsos também se encontra interdita à circulação automóvel, estando o trânsito condicionado na Rua do Outeiro.







Quer os elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil, quer as brigadas da Câmara de Ponta Delgada continuam a trabalhar na freguesia dos Arrifes e ali permanecerão até que a situação fique resolvida.



Tendo em conta este cenário e o perigo que as referidas ruas representam em termos de segurança, Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponta Delgada apela à máxima cautela a quem circula na freguesia dos Arrifes.