Chile inicia quarta dose de vacinação à medida que os casos aumentam

Depois de Israel, o Chile torna-se assim o segundo país a aplicar a quarta dose antecipadamente, numa altura em que se prevê que a taxa de 4.000 contágios diários possa aumentar para 10.000.

O Presidente chileno, Sebastián Piñera, marcou hoje presença num hospital de Santiago para assistir à imunização de dois doentes imunodeprimidos. A vacinação com a quarta dose para esses doentes vai terminar no dia 07 de fevereiro e, posteriormente, o programa vai dedicar-se às pessoas com mais de 55 anos que receberam a terceira dose há mais de seis meses.