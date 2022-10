Chega remete ao Ministério Público alegada alteração de dados de contribuintes pelas Finanças

"Hoje acordámos todos com a indignação de milhões de contribuintes que tinham visto o seu IBAN alterado sem consentimento pelas Finanças. A trapalhada é tão grande, a ânsia de fazer chegar as coisas acima da velocidade é tão grande que dá em trapalhadas", afirmou.

O líder e deputado do Chega falava na Assembleia da República, no arranque da discussão na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

"Certamente que o Chega fará chegar ao Ministério Público aquilo que hoje aconteceu, por ser grave demais que contribuintes vejam os seus dados alterados com a chancela do Ministério das Finanças", afirmou.

Em comunicado, citado pela CNN Portugal, o Portal da Queixa referiu ter recebido reclamações por parte de contribuintes que viram "o IBAN alterado sem serem informados".

No sábado, o fisco indicou que os contribuintes que tenham detetado a existência de problemas com o seu IBAN no Portal das Finanças devem verificar qual o número da conta bancária que têm indicada e atualizá-lo.