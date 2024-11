Chega denuncia “decadência absoluta” nos serviços do Estado

O Chega voltou a apontar várias críticas aos serviços do Estado na Região Autónoma dos Açores, denunciado que existe uma “decadência absoluta”, tendo em conta a degradação das infraestruturas e o atendimento reduzido nestes serviços.

As afirmações foram proferidas após uma visita do Chega/Açores à repartição de finanças de Angra do Heroísmo, entidade que fora obrigada a encerrar os serviços mais cedo devido à falta de pessoal, causando demasiados constrangimentos aos contribuintes, indica o partido.

Numa visita ao local, os deputados Francisco Lima e Hélia Cardoso salientam que constataram que a repartição de finanças de Angra do Heroísmo deixa de atender presencialmente os contribuintes a partir das 14h30, enquanto no serviço de finanças da Praia da Vitória a tesouraria só abre às terças e quintas-feiras.

“Se algum contribuinte quiser pagar impostos às segundas, quartas e sextas, não pode”, denunciou o deputado Francisco Lima, citado em nota de imprensa.

Além da falta de pessoal, os edifícios onde estão instalados os serviços do Estado “estão abandonados e a cair de podres”, sublinha, realçando ainda: “O Estado não faz obras, nem vende. Isso é inadmissível”.

Os deputados do Chega denunciaram o “total abandono” dos serviços do Estado nos Açores e entendem que “se a República não quer assumir esses serviços, que delegue ao Governo Regional. O que está aqui em causa é que o antigo primeiro-ministro António Costa deixou os serviços públicos do país na penúria. Isto é uma situação gravíssima”, referiu o deputado do Chega.

O parlamentar reforçou que, no ano passado, os portugueses pagaram 95 mil milhões de euros de impostos: “é o terceiro país com o maior esforço fiscal da Europa e, mesmo assim, não se conseguem manter os serviços do Estado abertos”.

Acusando a República de deixar os serviços do Estado nos Açores “numa decadência absoluta”, os deputados dizem estar em sintonia com o deputado do Chega eleito pelos Açores na República, Miguel Arruda.

“Muitos dos assuntos que temos levado ao Parlamento regional temos levado à Assembleia da República, embora não com o mesmo acolhimento porque Luís Montenegro tem sido um primeiro-ministro arrogante que não ouve os partidos da oposição e critica a oposição”, frisou Francisco Lima.

Além dos serviços das finanças, os deputados Francisco Lima e Hélia Cardoso visitaram ainda os serviços da Alfândega em Angra do Heroísmo, que na perspetiva dos parlamentares, sofrem do mesmo abandono que tem sido geral nos edifícios do Estado na Região.