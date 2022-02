Chega defende eleições em janeiro mesmo que "prejudique" calendários da direita

Em declarações no final da votação da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, que foi rejeitada pela direita e pelos votos contra de BE, PCP e PEV, Ventura disse que iria transmitir ao Presidente da República a opinião de que as eleições em janeiro são “o que melhor serve os interesses de Portugal”.

O presidente do Chega indicou "16 de janeiro" como uma data possível para as eleições legislativas, “mesmo que isso prejudique os interesses partidários”, nomeadamente à direita, uma vez que PSD, CDS-PP, IL e Chega têm congressos ou diretas para decidir as lideranças.

Ventura também criticou o primeiro-ministro, António Costa, por preferir “ficar a governar de qualquer maneira” e por “encostar o Presidente da República à parede”.