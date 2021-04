Chega/Açores não está confortável com o Plano e Orçamento da região para 2021

O líder parlamentar do Chega/Açores, Carlos Furtado, disse não estar confortável com a proposta de Plano e Orçamento da região para 2021, criticando a ausência de incentivos à fixação de médicos e o tamanho do executivo açoriano.