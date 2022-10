Chega/Açores defende integração dos bombeiros nos serviços do Estado

A posição do deputado regional foi transmitida numa reunião com a Federação dos Bombeiros da Região Autónoma dos Açores, na qual José Pacheco alertou que, “em caso de catástrofe”, é preciso “ter profissionais capazes de acudir às necessidades”.

“Uma das dificuldades apresentadas pelo presidente da Federação dos Bombeiros da Região Autónoma dos Açores, José Braia Ferreira, prende-se com o facto de a maioria dos bombeiros da região o ser em regime de voluntariado, mas ter de depender, muitas vezes, das entidades patronais para acudir às necessidades”, refere o parlamentar, em comunicado.

Por isso, o Chega vai apresentar uma proposta de alteração ao Decreto Legislativo Regional que estabelece o regime jurídico de “dispensas do serviço efetivo de funções, por períodos limitados, para participação em atividades sociais, culturais, associativas e desportivas – incluindo também os bombeiros e seus dirigentes nesta legislação”.

José Pacheco comprometeu-se também a “interceder junto do Governo Regional [PSD/CDS-PP/PPM] para evitar os atrasos nos pagamentos às corporações de bombeiros pelos serviços prestados ao Serviço Regional de Saúde”.

“Há hospitais da região que devem milhares de euros a corporações de bombeiros, que ficam largos meses à espera deste pagamento e consequentemente têm de continuar a fazer face às despesas correntes. Isto não é forma de trabalhar”, lamentou.

A Federação de Bombeiros da Região Autónoma dos Açores defendeu, na reunião com o Chega, “a possibilidade de haver uma tabela única de pagamento para o transporte de doentes não urgentes, já que cada Associação de Bombeiros negoceia diretamente com as unidades de saúde e hospitais a quem prestam estes serviços”.

Relativamente à descarga de combustível, que tem de ser supervisionada pelos bombeiros, a portaria que fixa os valores a pagar pelas entidades que fazem a trasfega “já não é atualizada desde 2010”.

De acordo com o Chega, a Federação de Bombeiros pediu ajuda ao partido “para que seja feita uma atualização desta tabela”.

O deputado José Pacheco destacou também a iniciativa do Chega, incluída no Orçamento da Região deste ano, “de apetrechar quatro corporações de bombeiros com quatro novas viaturas no valor de 1,2 milhões de euros”.

“Esta proposta, que está prestes a concretizar-se, vai ajudar algumas corporações a solucionar algumas urgências”, assinalou.