Chefe da diplomacia europeia debate segurança na Somália e encerra périplo africano

Na sua conta no Twitter, Borrell declarou que discutiu com Hassan Sheikh Mohamud em Mogadíscio "a situação política e de segurança na Somália e os desafios humanitários", num país para o qual a ONU solicitou esta semana ajuda a fim de evitar uma possível fome nos próximos meses.

"Reconheci os esforços da nova liderança para avançar na construção do Estado em cooperação com os estados membros federais e para promover ainda mais os esforços de reforma económica", disse o alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

"A UE está pronta a continuar o apoio multifacetado, adaptando-o aos desenvolvimentos", afirmou.

Borrell elogiou igualmente "os esforços somalis em matéria de segurança e defesa, incluindo o potencial para reforçar a cooperação com a EUNAVFOR", a força naval europeia que garante a segurança marítima nas águas ao largo do Corno de África.

A Somália tem estado envolvida num conflito armado desde a queda do ditador Mohamed Siad Barre em 1991, que deixou o país sem governo efetivo e à mercê dos senhores da guerra e das milícias islâmicas como o Al Shebab, que está a combater o governo federal somali.

Desde 2007, a UE tem financiado a força da União Africana destacada na Somália para lutar, ao lado do exército somali, contra o Al Shebab, um grupo que se juntou à rede terrorista Al-Qaida em 2012 e controla as zonas rurais no sul e centro do país.

Entretanto, o gabinete do Presidente somali relatou no Twitter que Borrell e Mohamud "exploraram formas de reforçar os laços multifacetados e estratégicos entre os dois lados".

Na reunião, "discutiram também a colaboração com a União Europeia nas áreas da segurança marítima, democratização e política inclusiva, bem como o papel da UE no apoio à resposta da Somália aos desafios humanitários induzidos pelo clima e pela insegurança alimentar", acrescentou.

Com a sua visita à Somália, Borrell terminou um périplo que também o levou a Moçambique e ao Quénia, na qual salientou que a UE é um "parceiro de confiança" para África face à Rússia, cuja guerra com a Ucrânia está a prejudicar o continente e o resto do mundo.

Em Moçambique, o também vice-presidente da Comissão Europeia reuniu-se na quinta-feira passada com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e salientou o apoio da UE à luta contra o terrorismo islâmico no norte do país.

No Quénia, o chefe da diplomacia europeia reuniu-se este sábado com o presidente eleito do Quénia, William Ruto, e destacou este país como uma "âncora de estabilidade" no instável Corno de África.

Borrell foi o primeiro líder ocidental a encontrar-se com Ruto, que prestará juramento na próxima terça-feira, após o Supremo Tribunal queniano ter validado na semana passada a sua vitória nas eleições presidenciais de 9 de agosto.