Chaves empata com Belenenses e mantém-se em situação complicada na Liga

O argentino Campi, aos quatro e 76 minutos, marcou os golos dos flavienses, inaugurando e fechando o marcador, enquanto do lado da equipa de Belém, o francês Sasso (37) e Licá (52) foram os marcadores de serviço..

A partida ficou ainda marcada por três expulsões, todas com vermelho direto, duas para o lado do Chaves, André Luís (43) e Luther Singh (87), e uma para os 'azuis', Sagna (82).

Com este empate, o Desportivo de Chaves mantém o 17.º e penúltimo lugar com 25 pontos, a três do Tondela, primeira equipa acima da linha de despromoção, enquanto o Belenenses está num confortável sétimo posto com 40.