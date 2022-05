Charles Michel ainda crê em acordo sobre embargo ao petróleo russo antes da cimeira

"Ainda estou confiante na nossa capacidade de resolver essas questões antes do Conselho Europeu" extraordinário, que terá lugar nas próximas segunda e terça-feira em Bruxelas, disse Charles Michel, por ocasião de uma visita a Estocolmo.



Charles Michel, que esta semana recebeu uma carta do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a recomendar que a questão do embargo ao petróleo russo não seja incluída na ordem de trabalhos da cimeira, pois seria "contraproducente", admitiu que as negociações com Budapeste vão ser "difíceis", mas argumentou que a unidade "exige muitos esforços".



"Estamos a trabalhar muito arduamente para resolver esta questão e levar adiante a proposta da Comissão Europeia", declarou, reiterando a importância de a UE manter a resposta unida à agressão militar russa à Ucrânia e que, alega, "surpreendeu" Moscovo.



A posição hoje expressa por Charles Michel contrasta com a da própria presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que na terça-feira insurgiu-se hoje contra as "falsas expectativas" sobre a possível aprovação durante a cimeira de dias 30 e 31 de um sexto pacote de sanções contra Moscovo.



Von der Leyen salientou que ainda estão a ser discutidos temas "técnicos" para tentar mudar a postura da Hungria -- a decisão requer unanimidade -, segundo explicou, acrescentando que "não é um tema apropriado para ser resolvido no Conselho Europeu".



Em causa está o sexto e novo pacote de sanções contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia, proposto em 04 de maio pela Comissão Europeia, após a instituição ter abrangido, no anterior conjunto de medidas restritivas, a proibição da importação de carvão.



Este sexto pacote prevê uma eliminação total e gradual da importação de todo o petróleo russo para assim reduzir a dependência energética europeia face à Rússia, estipulando também uma derrogação de um ano suplementar para Hungria e Eslováquia.



A Hungria já veio rejeitar a proposta de um embargo progressivo da UE ao petróleo russo nos termos propostos pela Comissão Europeia, alegando que põe em causa a segurança energética do país.