Chamarrita do Pico é finalista regional das 7 Maravilhas da Cultura Popular

O anúncio foi feito no domingo, na RTP, sendo divulgado já no próximo dia 21 de junho o número de telefone para o qual todos poderão ligar e votar na dança mais genuína da Região.

Eleita pelo painel de jurados na categoria de “Músicas e Danças”, a Chamarrita irá defrontar outros seis concorrentes, na final regional, em julho, competindo contra patrimónios de renome, nomeadamente as Festas em Honra do Divino Espírito Santo (Calheta), o Artesanato Baleeiro (Lajes do Pico) ou a Procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres (São Miguel), refere nota de imprensa.

Os sete patrimónios açorianos agora apurados serão apresentados a todo o país, na Gala da Eliminatória Regional, transmitida em direto na RTP-1 para votação pública, conferindo uma visibilidade sem precedentes aos mesmos, em particular à Chamarrita.



"Representando a genuína essência do nosso povo, o município da Madalena apresentou, em fevereiro deste ano, a candidatura da Chamarrita do Pico e das Festas do Divino Espírito Santo ao concurso 7 Maravilhas da Cultura Portuguesa, dando assim a conhecer ao país e ao mundo estes dois incontornáveis patrimónios locais, que exprimem a verdadeira identidade picarota, a fé e as nossas mais intrínsecas tradições, num hino ao nosso povo", lê-se na nota.