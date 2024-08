César, Temido e Cordeiro no primeiro de cinco dias da Academia Socialista

A terceira edição da Academia Socialista, uma iniciativa de formação e reflexão política dirigida a 80 jovens entre os 18 e os 30 anos, será desta vez em Tomar, culminando no domingo com o discurso do líder do PS, Pedro Nuno Santos, de ‘rentrée’ política, a primeira desde que está à frente da liderança dos socialistas.

Além desta intervenção do secretário-geral do PS, destaque para o regresso do ex-primeiro-ministro António Costa a iniciativas do PS, estando previsto um discurso no jantar de sábado da Academia Socialista.

Já hoje, as atenções estarão voltadas para o presidente do PS, Carlos César, o convidado do jantar do primeiro dos cinco dias que vai durar esta iniciativa de formação.

Antes deste discurso de Carlos César, o destaque será a sessão de abertura, pelas 18:00, que contará com as intervenções da cabeça de lista pelo PS nas últimas europeias, a eurodeputada Marta Temido, o ex-ministro Duarte Cordeiro, o secretário-geral da JS, Miguel Costa Matos e o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão.

“A terceira edição da Academia Socialista terá, em parte, como objetivo preparar as próximas eleições autárquicas, pelo que os participantes vão ser convidados a pensar numa política pública para responder aos desafios do concelho anfitrião, Tomar”, referiu o PS na nota enviada à Lusa.

Na quinta-feira, os jovens participantes poderão ouvir uma intervenção de Giacomo Filibeck, secretário-geral do Partido Socialista Europeu ou ter uma aula de “Políticas de Habitação” com a presidente da Câmara de Matosinhos e da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro.

Depois de uma visita ao Convento de Cristo e Obras no Rio Nabão, o jantar desse dia será com a antiga deputada pelo BE Ana Drago e uma noite de comédia com o Jovem Conservador de Direita.

No dia seguinte, sexta-feira, a convidada para o jantar será a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, mas antes disso haverá um programa ao longo do dia com aulas sobre economia ou sobre coesão territorial – esta última com a ex-ministra desta área Ana Abrunhosa – ou ainda uma dedicada ao ambiente que marca uma segunda participação nesta Academia Socialista do ex-ministro Duarte Cordeiro.

O momento alto de sábado será o discurso que será feito ao jantar por António Costa, mas até lá os participantes na Academia Socialista terão outras atividades, desde logo com uma simulação da Assembleia da República, que contará com a presença do deputado Pedro Delgado Alves.

Ainda no sábado haverá uma visita ao Museu Nacional Resistência e Liberdade no Forte de Peniche, que será acompanhada por José Pedro Soares, que foi preso político naquela prisão entre de junho de 1973 a abril de 1974.

Na manhã do último dia, que terminará com o discurso da `rentrée´ de Pedro Nuno Santos, os participantes na Academia Socialista terão tempo ainda para apresentar os seus trabalhos de grupo.