"Cérebro" dos atentados do 11 de Setembro aceita acordo e evita condenação à morte

Este acordo permite a Khalid Cheikh Mohammed evitar um processo onde corria o risco de ser condenado à morte, em troca de uma sentença de prisão perpétua, avançou, por seu lado, o New York Times.

Segundo o comunicado do DoD, houve mais dois acordos pré-julgamento com, respetivamente, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin 'Attash e Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, também acusados no processo daqueles atentados.

O texto do DoD não detalha os termos e as condições destes acordos.

O acordo foi alcançado mais de 16 anos depois de ter sido feita a acusação pelo ataque da Al-Qaeda e mais de 20 anos depois de militantes desta organização terem dirigido aviões comerciais contra edifícios, causando a morte a cerca de três mil pessoas.