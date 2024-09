Cerca de 600 alunos frequentam ensino politécnico integrado na Universidade da Madeira

“Nos tempos atuais, a Universidade da Madeira tem uma componente de cerca de 20% e há de chegar, nos tempos mais próximos, a 25 ou 30% no ensino politécnico, que neste momento está refletida na enfermagem, direção e gestão hoteleira e cursos técnico superiores profissionais”, explicou.

Sílvio Fernandes falava aos jornalistas no âmbito da reunião mensal do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos que decorre hoje no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Funchal.

O reitor classificou a componente politécnica como “importantíssima”, dada a sua “forte vertente profissional”.

A reunião do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, a primeira do ano letivo 2024-2025, que arranca este mês, levou à Madeira representantes das 15 instituições politécnicas do país, bem como de seis escolas não integradas e quatro universidades que têm o sistema politécnico integrado, nomeadamente Madeira, Algarve, Açores e Aveiro.

A presidente do conselho coordenador, Maria José Fernandes, destacou o facto de cerca de 20 mil estudantes terem escolhido o ensino politécnico, num total de 49.438 que conseguiram colocação no ensino superior público este ano.

“Houve um crescimento ligeiro das colocações neste subsistema e naturalmente que avaliamos de forma positiva”, disse, alertando, no entanto, para o “subfinanciamento do setor”, apesar do reforço de cerca de 60 milhões de euros previsto para todo o sistema de ensino superior.

Maria José Fernandes defende, por isso, a revisão da fórmula de financiamento aplicada ao ensino politécnico, sendo este um dos temas em debate na reunião no Funchal, a par com o processo de revisão do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior e a avaliação do programa FCT Tenure (instrumento de financiamento para contratação de investigadores), entre outros assuntos.