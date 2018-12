Centro de Recolha Oficial melhora condições para acolher animais

A Câmara Municipal de Ponta Delgada procedeu, durante este ano, a diversas obras de reabilitação das instalações do Centro de Recolha Oficial (CRO), com vista à melhoria das condições de habitabilidade dos seus animais.

Segundo nota de imprensa, o CRO foi dotado de novos equipamentos funcionais, bem como material lúdico.Por outro lado, foram pintadas todas as boxes com as cores do arco-íris. O chão foi repavimentado, instalaram-se bebedouros automáticos e dispensadores de ração que permitem uma alimentação ad-libitum.

Desta forma, o Centro de Recolha Oficial de Ponta Delgada tem sido alvo de profundas e fundamentais mudanças, entre as quais se destaca o protocolo assinado com a Ordem dos Médicos-Veterinários e o consórcio para a esterilização dos animais residentes com as clínicas veterinárias, além do projeto de esterilização, realizado em parceria com a associação “Angel da Relva Tierhilfe” e cujo objetivo é apoiar os animais de estimação de famílias carenciadas.