Exposição sobre conservação da natureza no CIA e no Paul

Na ocasião, Raquel Borges, vereadora com as áreas do projeto Life CWR e Ambiente, afirmou que o município da Praia da Vitória "acredita na importância do trabalho desenvolvido pelo Centro de Interpretação Ambiental ao nível do desenvolvimento da educação ambiental, concretamente na vertente de valorização de toda a infraestrutura verde húmida da Praia da Vitória, toda ela extremamente diversificada, e que tem sido amplamente preservada e dinamizada junto da comunidade, um dos objetivos centrais do CIA”.



Citada em nota, a vereadora frisou que "a exposição bipartida visa trazer à memória de quem a visita o trabalho desenvolvido, ao longo dos últimos dez anos, na beneficiação das zonas húmidas da Praia da Vitória e do percurso pioneiro desenvolvido no âmbito da conservação da natureza que o concelho tem conseguido trilhar”.

“A recuperação dos pauis integra o projeto Life CWR, que se encontra sob a alçada da Câmara Municipal, tornando-se assim na primeira entidade pública dos Açores a coordenar um projeto cofinanciado pelo programa LIFE – instrumento de apoio financeiro para a área do Ambiente da Comissão Europeia”, disse Raquel Borges.



A exposição “Dez Anos de Conservação da Natureza: História, Atitude, Evolução” pode ser visitada no Centro de Interpretação Ambiental da Pedreira do Cabo da Praia e no Paul da Praia da Vitória até 15 de setembro.