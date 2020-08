Centro Cultural de Angra reabre ao público no fim de semana

Após o término do confinamento devido ao Covid-19, o município de Angra do Heroísmo apostou nos eventos culturais online, através do ciclo de eventos “Angra ao Vivo” para proteger quer o público, quer os artistas. Entretanto na passada quarta-feira, teve já lugar a primeira sessão de cinema ao ar livre, no Jardim Duque da Terceira, que decorreu com sucesso, tendo todas as regras sido cumpridas numa manifestação de grande civismo e cidadania por parte do público, indica nota.

Desta forma, a Câmara de Angra do Heroísmo decidiu voltar a apostar nos eventos no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, dotado de todas as condições de segurança para que o público volte com confiança. Para tal, e para assegurar o distanciamento social, a lotação do auditório foi reduzida para 170 lugares.

Explica a nota que o acesso ao público será efetuado faseadamente, entrando primeiro os detentores de bilhetes pares, e, de entre estes, os dos lugares mais afastados da entrada. Assim sendo, entrarão primeiro os bilhetes pares por esta ordem: bancada lateral par, bancada diagonal par, bancada central par, plateia lateral par, plateia diagonal par e plateia central par. Os ímpares obedecem à mesma lógica de sentar primeiro o público que ficará mais distante das portas de entrada: bancada central ímpar, bancada diagonal ímpar, bancada lateral ímpar, plateia central ímpar, plateia diagonal ímpar e, por último, os detentores de bilhetes para a plateia lateral ímpar.

A saída será igualmente faseada e orientada pelo pessoal de sala, devendo o público aguardar, nos seus lugares, até ter indicação para abandonar a sala. É obrigatório o uso de máscara e a desinfeção das mãos à entrada.

Os bilhetes para ambos os concertos estão, à venda podendo ser adquiridos online, no edifício dos Paços do Concelho entre as 8h30 e as 16h00, e na própria bilheteira do CCCAH que abre uma hora e trinta minutos antes do início dos concertos programados para as 21h00.