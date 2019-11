Centro Ambiental do Priolo encerrado até fevereiro 2020

O Centro Ambiental do Priolo (CAP), localizado no Nordeste, encontra-se encerrado até dia 15 de fevereiro de 2020.

Como se tem verificado em anos anteriores, este centro encerra no inverno, permitindo, agora, à equipa técnica do CAP dedicar-se à preparação próximo ano.

De acordo com nota, o ano de 2019 foi marcado pela mudança e pelos desafios impostos pela conclusão do projeto LIFE+ Terras do Priolo em junho.

Ao longo dos seis anos de implementação deste projeto, desenvolveram-se diversas ações de sensibilização ambiental através do CAP nas quais se incluem atividades de educação ambiental realizadas nas escolas de São Miguel e não só, somando mais de 450 atividades escolares e envolvendo mais de 14000 alunos.

Foram ainda desenvolvidas mais de 250 atividades de sensibilização dirigidas à população local nas quais participaram mais de 15500 participantes.

Diz a nota que durante este projeto, o CAP cimentou a sua posição enquanto porta de entrada de visita obrigatória para os visitantes da Zona de Proteção Especial (ZPE) Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme recebendo mais dos 15000 visitantes.