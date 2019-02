CDS reúne em Jornadas Parlamentares em São Miguel

As mais lidas

Do programa das jornadas faz parte também e na quarta-feira, dia 27 de fevereiro, uma visita à Associação Seniores de São Miguel, pelas 11 horas. Na quinta-feira, às 10 horas, tem lugar uma visita à Associação de Alzheimer dos Açores

O objetivo passa pela procura de soluções para os constrangimentos identificados no quadro das políticas públicas regionais.

O Grupo Parlamentar do CDS/Açores reúne em Jornadas Parlamentares, em São Miguel, entre os dia 27 de fevereiro e 1 de março, que terão como tema a solidariedade social e saúde.

