CDS-PP também prefere eleições nos Açores no dia 25 de outubro

"Entendemos que a melhor data para que se possa realizar o ato eleitoral será o dia 25 de outubro. É para nós a data preferível a todos os títulos", declarou aos jornalistas o presidente da Comissão Política Regional do CDS-PP dos Açores, Artur Lima, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Artur Lima, que é também vice-presidente do CDS-PP, defendeu que as eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores devem ser na última data possível, "para as pessoas também se irem habituando ao desconfinamento gradual e para os partidos também terem tempo de preparar a sua campanha, as suas listas".

"Portanto, transmitimos ao senhor Presidente que no entender do CDS a data melhor será 25 de outubro", reiterou.

Artur Lima, que estava acompanhado pela porta-voz do CDS-PP, Cecília Anacoreta Correia, referiu que o seu partido "sempre defendeu que as eleições devem existir e que o calendário eleitoral deve ser cumprido".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem nos termos da Constituição compete marcar o dia das eleições para as assembleias legislativas regionais, está hoje a ouvir os partidos representados no parlamento açoriano.

Antes do CDS-PP, foram ouvidos PPM, PCP e BE, que defenderam igualmente eleições no dia 25 de outubro.

A Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores estabelece que o Presidente da República marca as eleições regionais "com a antecedência mínima de 60 dias" e que estas se realizam, "normalmente, entre o dia 28 de setembro e o dia 28 de outubro do ano correspondente ao termo da legislatura" e que a data deve "recair em domingo ou feriado nacional".

O atual Governo dos Açores tomou posse na sequência das eleições regionais de 16 de outubro de 2016, que o PS venceu, com maioria absoluta - a quinta consecutiva para os socialistas e a segunda sob liderança de Vasco Cordeiro.