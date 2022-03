CDS-PP/Madeira agenda congresso para 25 e 26 de junho

A data da reunião magna do CDS-PP/Madeira foi definida na reunião do Conselho Regional do partido que decorreu no Funchal.

O presidente da comissão política regional citado no texto sobre as conclusões deste encontro, afirma que o objetivo é o conseguir que este seja “um partido mais tecnológico, mais a favor da nova economia digital e do conhecimento, dos novos empreendedores e da nova tecnologia web, que está a florescer”, mas “sabendo sempre ouvir os nossos autarcas e militantes de forma a preparar o partido para um novo ciclo político e eleitoral, que iniciar-se-á após no Congresso”..

Rui Barreto considera que “é uma oportunidade para, neste congresso, reforçar o CDS-PP Madeira como uma marca de credibilidade e de confiança, de reforçar a unidade de um partido com história ao serviço das populações”.

O dirigente insular destaca que “o CDS é um partido que tem uma forte expressão na Madeira, quer nas autarquias, na Assembleia e no Governo Regional, devendo continuar a fazer aquilo que sabe fazer, que é defender o interesse das populações com muito trabalho, com muita competência e sem embandeirar em arco”.

O CDS-PP integra, com o PSD, o Governo Regional da Madeira, sendo Rui Barreto o secretário da Economia do executivo madeirense.