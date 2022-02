CDS-PP considera Orçamento dos Açores “realista e equilibrado”

“Parece-nos que é um Orçamento realista e equilibrado, que é aquilo que se pretende, e tem importantes medidas, por exemplo, na área social, para dar resposta aos problemas da região”, realçou a deputada centrista, em declarações aos jornalistas, no final das audições aos membros do Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM, realizadas na Horta, a propósito das propostas de Plano e Orçamento para 2022.

Catarina Cabeceiras destacou, sobretudo, as medidas de combate à pobreza nos Açores, recordando que existe uma dotação, com cerca de 12 milhões de euros que vai permitir “o combate a este flagelo”, bem como outras medidas, como o aumento do abono de família, o alargamento das creches gratuitas e o aumento das bolsas de estudo.

"Julgamos que isto é um passo muito importante e uma aposta forte nestes documentos e que nos parecem que são muito importantes para os desafios que se avizinham”, realçou a líder parlamentar do CDS.