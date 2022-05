CDS-PP/Açores quer reforço de eventos e de 'marketing' para atenuar sazonalidade

Citada numa nota enviada às redações, a líder parlamentar do CDS-PP no parlamento açoriano, Catarina Cabeceiras, diz ser “fundamental a existência de mecanismos” que “permitam atenuar a sazonalidade” que afeta o turismo do arquipélago.

“Na maior parte das ilhas onde existe uma sazonalidade significativa, há uma grande concentração de vendas no período de verão que é altamente contrastante com o resto do ano”, refere na nota, a propósito das jornadas parlamentares do partido que decorrem na ilha de São Jorge.

Assim, o CDS-PP sugere que os alojamentos turísticos podem ser ocupados nas épocas baixas tornando as “ilhas mais atrativas” aos nómadas digitais.

“A atenuação da sazonalidade é o grande desafio para tornar o setor do turismo mais sustentável, para que este gere riqueza e crie postos de trabalho, promovendo assim a fixação de pessoas”, refere Catarina Cabeceiras.

O partido propõe ainda um reforço dos eventos e das campanhas de ‘marketing’ para combater a sazonalidade da região.

“A resposta a este desafio [da sazonalidade] passa, por um lado, pelo reforço dos eventos na época baixa que permitam criar uma dinâmica de procura por parte de novos mercados de turistas, e por outro lado, o reforço do ‘marketing’ para criar atratividade nas épocas intermédias”, lê-se ainda no comunicado.

A deputada, eleita por São Jorge, admite ter a “esperança” de que a ilha, apesar da crise sismovulcânica, consiga atingir “alguma dinâmica ainda durante período de verão” em termos de movimentação turística, enaltecendo o aumento de ligações aéreas e marítimas anunciadas hoje pelo Governo Regional.

O presidente do Governo dos Açores, o social-democrata José Manuel Bolieiro, anunciou hoje um aumento das ligações marítimas e aéreas à ilha de São Jorge durante a época alta, incluindo um reforço de voos com São Miguel e Terceira.

Em declarações à imprensa após uma reunião com os empresários de São Jorge, José Manuel Bolieiro revelou que o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) vai sediar um 'ferry' da empresa pública Atlânticoline durante três noites nas Velas e criar uma ligação entre aquela vila jorgense e o concelho de São Roque do Pico.