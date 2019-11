CDS/Açores questiona Governo Regional sobre escalas técnicas no Aeroporto das Lajes

As mais lidas

Numa visita oficial do Governo Regional à ilha Terceira, em setembro, a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, adiantou que em 2019 já se tinham verificado 43 escalas técnicas naquela infraestrutura.

Em julho último, questionada pela Lusa, a diretora da Aerogare Civil das Lajes, Isménia Alves, disse que em 2017 se tinham registado 83 escalas técnicas e no ano seguinte 53.

O líder do CDS-PP nos Açores, Artur Lima, já criticou por várias vezes a redução “drástica” de escalas técnicas no Aeroporto das Lajes.

Na altura, Vasco Cordeiro disse que a certificação garantiria maior flexibilidade à operação civil e aumentaria a atratividade do aeroporto.

Em 23 de julho de 2018, foi assinado um protocolo com vista à certificação para uso permanente pela aviação civil do Aeroporto Internacional das Lajes, utilizado também pela Força Aérea portuguesa e pela Força Aérea norte-americana.

Num requerimento, entregue na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, os deputados do CDS pedem ao Governo Regional, liderado pelo socialista Vasco Cordeiro, que “disponibilize o número de escalas técnicas efetuadas na Aerogare Civil das Lajes desde 2017 até ao terceiro trimestre de 2019, bem como os objetivos estratégicos definidos para a gestão da infraestrutura aeroportuária no âmbito da certificação civil da Aerogare Civil das Lajes”.

“A tendência decrescente ao nível da quantidade de escalas técnicas na Aerogare Civil das Lajes é contrária aos objetivos estratégicos e de gestão anunciados pelo Governo Regional e pela administração da Aerogare Civil das Lajes, nomeadamente no que concerne à manutenção da capacidade de resposta existente ao nível das operações aeroportuárias e captação de escalas técnicas”, adianta o grupo parlamentar do CDS/Açores, em comunicado de imprensa.

O CDS-PP/Açores questionou o Governo Regional sobre o número de escalas técnicas no Aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, entre 2017 e 2019, alegando que tem havido uma “tendência decrescente”, que contraria os objetivos do executivo.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok