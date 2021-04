CDS/Açores destaca investimento para o combate à pandemia no Orçamento da região

O centrista falava aos jornalistas após a conclusão das audições aos membros do executivo, que foram ouvidos na Assembleia Regional, a propósito do Plano e Orçamento dos Açores para 2021.

“O balanço que o CDS faz deste Plano e Orçamento é que tem uma tónica muito grande e um investimento grande para medidas extraordinárias que visam colmatar as necessidades, por questões de saúde pública, de combate à covid-19”, afirmou.

O parlamentar destacou também os apoios para a “retoma do setor económico” e o investimento feito no Serviço Regional de Saúde (SRS).

“A saúde é uma área que tem um subfinanciamento crónico e que por sua vez, agora, pretende-se dar credibilidade ao sistema e ser o SRS considerado pessoa de bem. No fundo é também uma injeção de capital para as empresas que têm suportado essas insuficiências de financiamento do SRS”, salientou.

Rui Martins realçou ainda outras duas medidas que constam do Plano e Orçamento da região, e que “são muito importantes” para o CDS-PP, como o “projeto pioneiro” para a constituição de “equipas multidisciplinares”, para que os “idosos possam permanecer em casa”.

A outra iniciativa é a isenção do pagamento das creches até ao décimo escalão de rendimentos e a intenção de tornar aquelas instituições gratuitas até ao final da legislatura.

“São medidas que visam aumentar os incentivos aos jovens, a fixação de pessoas, o aumento da natalidade e que visam também colmatar o despovoamento que acaba por verificar em muitas das ilhas, sobretudo as mais pequenas”, afirmou.

Apesar de integrar o executivo açoriano, o CDS-PP vai avançar com propostas de alteração porque existem “sempre preocupações pontuais e ajustes a fazer neste tipo de documentos”.

“Vamos ter jornadas parlamentares, entretanto, para ultimar alguns detalhes que deverão merecer uma melhor apreciação desta Assembleia [Legislativa dos Açores] e vamos propor muito provavelmente, sem dúvida, alterações, como aliás tem sido apanágio do CDS”, adiantou.

Durante esta semana decorreram, na cidade da Horta, no Faial, as audições aos membros do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM (com o apoio parlamentar do Chega e Iniciativa Liberal), a propósito do Plano e Orçamento da região para 2021.

Este é o primeiro Plano e Orçamento do executivo açoriano liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, que será discutido e votado no plenário de Abril da Assembleia Regional.

A proposta de Orçamento dos Açores para este ano é de cerca de 1.900 milhões de euros, dos quais 165,7 milhões destinados ao transporte aéreo e à reestruturação da SATA.